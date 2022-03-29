موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

تعهدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بالرد على الخطوات “العدائية” التي اتخذتها عدد من الدول ضد البعثات الروسية في الخارج.

وجاء بيان الخارجية الروسية، بعد وقت قصير من قرار هولندا وبلجيكا وأيرلندا وجمهورية التشيك طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

وأعلن وزير الخارجية الهولندي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستطرد 17 دبلوماسيًا روسيًا.

وبحسب السلطات الهولندية، فقد تم استدعاء سفير روسيا في لاهاي إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار.

بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت بلجيكا أيضًا طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا، وبحسب وزارة الخارجية، يتعين على الدبلوماسيين مغادرة البلاد في غضون 15 يومًا.

وفي وقت لاحق، أعلنت أيرلندا أيضًا أنه سيتم طرد أربعة دبلوماسيين روس من البلاد.

وانتقدت موسكو بالفعل قرار دبلن ووصفته بأنه “لا أساس له” وحذرت من أنه سيؤدي إلى تفاقم أي قضايا في العلاقات الثنائية.

وقالت جمهورية التشيك، إنها تمنح أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي في سفارة روسيا في براج 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكتبت الوزارة على تويتر “طُلب من دبلوماسي روسي مغادرة التشيك في غضون 72 ساعة. سنعمل مع حلفائنا على تقليص وجود المخابرات الروسية في الاتحاد الأوروبي”.