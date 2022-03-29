عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

روسيا
روسيا

تعهدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بالرد على الخطوات “العدائية” التي اتخذتها عدد من الدول ضد البعثات الروسية في الخارج. 

وجاء بيان الخارجية الروسية، بعد وقت قصير من قرار هولندا وبلجيكا وأيرلندا وجمهورية التشيك طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

وأعلن وزير الخارجية الهولندي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستطرد 17 دبلوماسيًا روسيًا.

وبحسب السلطات الهولندية، فقد تم استدعاء سفير روسيا في لاهاي إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار.

بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت بلجيكا أيضًا طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا، وبحسب وزارة الخارجية، يتعين على الدبلوماسيين مغادرة البلاد في غضون 15 يومًا.

روسيا: خفض التصعيد حول كييف وتشيرنيهيف لا يعني وقف إطلاق النار

بعد زلاته الأخيرة..روسيا: نأمل ألا تضع تصريحات بايدن العالم على حافة الكارثة

وفي وقت لاحق، أعلنت أيرلندا أيضًا أنه سيتم طرد أربعة دبلوماسيين روس من البلاد.

وانتقدت موسكو بالفعل قرار دبلن ووصفته بأنه “لا أساس له” وحذرت من أنه سيؤدي إلى تفاقم أي قضايا في العلاقات الثنائية.

وقالت جمهورية التشيك، إنها تمنح أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي في سفارة روسيا في براج 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكتبت الوزارة على تويتر “طُلب من دبلوماسي روسي مغادرة التشيك في غضون 72 ساعة. سنعمل مع حلفائنا على تقليص وجود المخابرات الروسية في الاتحاد الأوروبي”.

روسيا بلجيكا موسكو الدبلوماسيين الروس هولندا ايرلندا التشيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موضوعات متعلقة

عودة مفاوضات السلام.. ماذا كان يعني زيلينسكي عندما تحدث عن حياد أوكرانيا؟

مسئول أمريكي: الجيش الروسي تعثر في عدة أجزاء من أوكرانيا

مجموعة السبع ترفض طلب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

ضربة خطيرة لهيبة روسيا.. محلل سياسي: غزو أوكرانيا يأخذ منعطفاً سيئاً لموسكو

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

لتلقي الإمداد الأمريكي.. فرنسا تستعد لبناء محطة عائمة لـ الغاز الطبيعي المسال

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

بعد انتشار الألغام.. تركيا : لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي قوات الاحتياط سرا .. وتجند المدانين الشيشان للقتال في أوكرانيا

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ