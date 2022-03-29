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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

صدى البلد

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي من احباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة رقم 430 لسنة 2021  وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على خطوط طيران العربية اشتبة عمرو السيد في الراكبة م . ا مصرية الجنسية وبسؤالها عما اذا كانت تحمل معها سلع ممنوعة أو محظورة أو سلع تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفي .

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف أحمد مأمور الفحص وحسن علي أبوالفتوح مدير إدارة الفحص أفادت بوجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على ممدوح عبدالشافي قام بتشكيل لجنة من ناصر جمال وأبوبكر محي الدين وأمل الفالح وعمرو السيد لتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 376 قطعة أدوات مكياج بين طيات الملابس داخل حقائبها .

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022 وحرره أحمد محمد حسن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة علي كافة المواقع الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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