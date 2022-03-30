خطر.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض الجمعة

أكد علماء الفلك أن كويكبًا "يحتمل أن يكون خطرًا" من المقرر أن يقترب من الأرض يوم الجمعة المقبل 1 أبريل، ومع ذلك لا داعي للذعر.

يقول علماء الفلك إن صخرة الفضاء الضخمة ستفتقدنا بحوالي 4.6 مليون ميل (7.4 مليون كيلومتر)، بحسب ما نشر موقع "سبيس".



ويبلغ قطر الكويكب ، المعروف باسم 2007 FF1 ، ما بين 360 قدمًا و 656 قدمًا (110 و 260 مترًا) ، وفقًا لموقع SpaceReference.com ،وهو قاعدة بيانات تجمع معلومات من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا والاتحاد الفلكي الدولي.

ويُعرف الصخر 2007 FF1 بأنه كويكب من فئة Apollo ، يوجد منه حوالي 15000 ، مما يعني أن مداره حول الشمس (والذي يستغرق 684 يومًا) يتقاطع مع مدار الأرض.

يُصنف الكويكب على أنه يحتمل أن يكون خطيرًا بسبب حجمه وقرب مداره نسبيًا من الأرض، وقد التقط مشروع التلسكوب الافتراضي صورةضبابية لصخرة فضائية تندفع في اتجاهنا في 24 مارس ، عندما كان الكويكب على بعد حوالي 7.2 مليون ميل (11.6 مليون كيلومتر) من الأرض.

وهذا هو أول دليل يؤكد أن الكويكب سيحلق بالقرب من الأرض كما تنبأت النماذج السابقة، يقترب الكويكب من أقرب نقطة له إلى الأرض في تمام الساعة 4:35 مساءً. ET ، عندما يكون على بعد حوالي 4.6 مليون ميل.

فيما يبلغ متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر حوالي 238،855 ميلاً (384،400 كم) ، وفقًا لوكالة ناسا ، مما سيجعل الكويكب بعيدًا عن الأرض بنحو 30 مرة عند وصوله.