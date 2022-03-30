اقتصاد السعودية|غرفة جدة تعقد جمعيتها العمومية وتعلن الموازنة التقديرية للعام الحالي

عقدت غرفة جدة أمس الثلاثاء جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2021م، وذلك بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء المجلس والأمين العام المكلف رامز بن منصور آل غالب، ومشتركي غرفة جدة من أعضاء الجمعية العمومية.



وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس” شملت بنود اجتماع الجمعية، تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة للعام المنصرم 2021م، والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية2021 ، والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2022م، واللوائح الإدارية والمالية، وتعيين مراجع الحسابات للعام المالي القادم، وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.



وأبدى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي في مستهل عقد الجمعية العمومية ترحيبه بالحضور ، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات للغرفة طوال الفترة الماضية كان بدعمهم وشراكتهم.



كما شكر قطاعات الأعمال لدعمها لمنظومة المجالس القطاعية التي تفاعلوا معها ومع أعمالها، ومنها انطلقت العديد من المبادرات والحلول التي أسهمت في دعم الأنشطة العديدة لقطاعات الأعمال في جدة، داعياً بالتوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه.



وأكد أن هذا اللقاء يأتي مختلفاً عن الأعوام السابقة.. إذ تم لأول مرة في تاريخ غرفة جدة التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2021، ومناقشة هذه البنود أثناء انعقاد الجمعية، مع فتح رابط التسجيل والتصويت إلكترونياً، في خطوة لتوظيف التقنية في مختلف أعمال الغرفة ومهامها.



وأشار إلى مضي الغرفة في تفعيل دورها في تمثيل وتمكين مجتمع الأعمال في التغلب على التحديات وتعزيز دورها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتمثلة في منظومة المجالس القطاعية، والاهتمام برعاية مصالح مشتركيها بما ينعكس على أعمالهم وتنويع فرصهم، وأن تكون غرفة جدة صوت قطاع الأعمال المؤثر والموثوق.



ونوه الناغي بجهود الدولة -حفظها الله- في دعم الاقتصاد الوطني وأصحاب الأعمال خلال فترة الجائحة.



عقب ذلك تلا المحاسب القانوني للغرفة تقرير المراجع الخارجي، حيث أوضح أن القوائم المالية أتت وفق المعايير والسياسات المحاسبية في المملكة.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية فتح باب النقاش والمداخلات من الحضور ومنتسبي الغرفة