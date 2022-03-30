عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|غرفة جدة تعقد جمعيتها العمومية وتعلن الموازنة التقديرية للعام الحالي

صدى البلد

عقدت غرفة جدة أمس الثلاثاء جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2021م، وذلك بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء المجلس والأمين العام المكلف رامز بن منصور آل غالب، ومشتركي غرفة جدة من أعضاء الجمعية العمومية.


وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس” شملت بنود اجتماع الجمعية، تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة للعام المنصرم 2021م، والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية2021 ، والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2022م، واللوائح الإدارية والمالية، وتعيين مراجع الحسابات للعام المالي القادم، وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.


وأبدى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي في مستهل عقد الجمعية العمومية ترحيبه بالحضور ، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات للغرفة طوال الفترة الماضية كان بدعمهم وشراكتهم.

اقتصاد الإمارات|اختيار مصرف الإمارات للتنمية شريكا رسميا لملتقى الاستثمار السنوي

اقتصاد الإمارات|مكتوم بن محمد يستقبل وزير المالية السعودي في إكسبو 2020 دبي


كما شكر قطاعات الأعمال لدعمها لمنظومة المجالس القطاعية التي تفاعلوا معها ومع أعمالها، ومنها انطلقت العديد من المبادرات والحلول التي أسهمت في دعم الأنشطة العديدة لقطاعات الأعمال في جدة، داعياً بالتوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه.


وأكد أن هذا اللقاء يأتي مختلفاً عن الأعوام السابقة.. إذ تم لأول مرة في تاريخ غرفة جدة التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي 2021، ومناقشة هذه البنود أثناء انعقاد الجمعية، مع فتح رابط التسجيل والتصويت إلكترونياً، في خطوة لتوظيف التقنية في مختلف أعمال الغرفة ومهامها.


وأشار إلى مضي الغرفة في تفعيل دورها في تمثيل وتمكين مجتمع الأعمال في التغلب على التحديات وتعزيز دورها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتمثلة في منظومة المجالس القطاعية، والاهتمام برعاية مصالح مشتركيها بما ينعكس على أعمالهم وتنويع فرصهم، وأن تكون غرفة جدة صوت قطاع الأعمال المؤثر والموثوق.


ونوه الناغي بجهود الدولة -حفظها الله- في دعم الاقتصاد الوطني وأصحاب الأعمال خلال فترة الجائحة.


عقب ذلك تلا المحاسب القانوني للغرفة تقرير المراجع الخارجي، حيث أوضح أن القوائم المالية أتت وفق المعايير والسياسات المحاسبية في المملكة.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية فتح باب النقاش والمداخلات من الحضور ومنتسبي الغرفة

اقتصاد السعودية الغرف التجارية اقتصاد السعودى اعضاء المجلس الجمعيه العموميه وكالة الأنباء السعودية الموازنة التقديرية Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

ترشيحاتنا

هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار شرق تل أبيب

بعد ضبط 20 طن دقيق.. محافظ قنا: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

خطر.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض الجمعة

شاهد .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

سامي إمام يشرح طريقة تسجيل الشقق السكنية على التطبيق الإلكتروني للشهر العقاري|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ