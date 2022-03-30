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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذه المناطق تتأثر..عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض

صدى البلد

من المتوقع أن تضرب عاصفة شمسية كبيرة الأرض قريبًا ، مما قد يجلب معها مناظر رائعة للأضواء في المنطقة الشمالية من كوكب الأرض.


ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي العاصفة أيضًا إلى بعض الاضطرابات في أنظمة الملاحة واللوجستيات، توقعت وكالة ناسا أن العاصفة ستضرب الأرض قريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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في حين أنه قد يمثل تحديًا للبعض ، إلا أن هناك أملًا أيضًا في أن يتمكن مراقبو النجوم والمصورون من إلقاء نظرة على الأعجوبة الطبيعية المذهلة بأعينهم.


الجدير بالذكر أن العاصفة الشمسية ناتجة عن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الشمس التي تصطدم بالجسيمات الموجودة هنا على الأرض.

تضرب الرياح الشمسية المجال المغناطيسي للأرض مما يؤدي إلى انبعاث الضوء، وهذا ما يخلق الأضواء الشمالية.

وقالت متنبئة الطقس في الفضاء تاميثا سكوف إن الناس في نيويورك قد يكونون قادرين على التقاط الشفق القطبي، كما تقع المملكة المتحدة على خط عرض أعلى من نيويورك ، لذا هناك احتمال أن يتمكن بعض الناس هنا من إلقاء نظرة على الظواهر الطبيعية الجميلة.

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يمكن للناس في نيوزيلندا وتسمانيا في نصف الكرة الجنوبي أيضًا أن يكونوا قادرين على إلقاء نظرة خاطفة على العاصفة 'طالما كانت مظلمة بدرجة كافية'.

تُعرف العواصف الشمسية الكبيرة بالقذف الكتلي الإكليلي، مليارات النغمات من المادة الإكليلية ، التي تحمل معها مجالًا مغناطيسيًا قويًا.

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