معلول والجزيري في المونديال.. تونس تتأهل لكأس العالم بالتعادل أمام مالي

تأهل منتخب تونس لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، للمرة السادسة في تاريخه، بتعادله مع ضيفه المالي بدون أهداف في إياب الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

المباراة التي أقيمت على استاد رادس بتونس لم تشهد تسجيل أي أهداف، حيث حافظ التوانسة على نظافة شباكهم بقيادة الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري، أمام رفاق أليو ديانج الذي شارك كبديل مع مالي، ليتأهل منتخب تونس للمونديال للمرة السادسة والثانية تواليًا.

واستفاد منتخب تونس من فوزه ذهابًا في مالي بهدف دون مقابل، ليصبح ثالث العرب في المونديال حتى الآن رفقة منتخبي قطر والسعودية.

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل " نسور قرطاج" لمواجهة مالي في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان منتخب تونس فاز ذهابًا في مالي بهدف نظيف.

تشكيل تونس

وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لتونس والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر

خط الوسط: محمد بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شعلالي

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي