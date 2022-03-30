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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتف مكشوف.. سارة ناجي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

سارة ناجي
سارة ناجي

 

شاركت الفنانة سارة ناجي متابعيها صورا جديدة من  أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وتألقت الفنانة الشابة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان انيق وقصير أصفر اللون بصيحة الكتف الواحد الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على تسريحة شعر مميزة، ولوك ميك اب كلاسيكي.

 

وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مي عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

 

وتقدم سارة شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذات أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظ والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، وتحدث بينهما مفارقات مثيرة .

 

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد الفنون المسرحية.

 

 

كتف مكشوف سارة ناجي جلسة تصوير إطلالة انيقة فستان أنيق

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