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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الفرنسي بـ طرابلس: اتفقنا مع «باشاغا» على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا وفرنسا
ليبيا وفرنسا

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، آليات وسبل الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة و️التنفيذ الكامل باتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة 5+5. 
وذكر موقع بوابة أفريقيا الإخبارية أن ذلك جاء خلال بيان السفارة الفرنسية لدى ليبيا والتي نشرته مساء الثلاثاء على موقعها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأشار البيان إلى أن باشاغا كان أكد خلال اجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا: إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، أجرى اتصالًا مع باشاغا، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وكان سولير، أجرى الجمعة، اتصالات مع عدد من الشخصيات السياسية الليبية البارزة بينها المرشح الرئاسي عارف النايض، بخصوص التطورات الأخيرة بالبلاد، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

طرابلس رئيس الحكومة الليبية الانتخابات في ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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