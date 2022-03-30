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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارون ستون تلعب دور الشرير في فيلم السوبر هيرو الجديد Blue Beetle

شارون ستون
شارون ستون

اختيرت الممثلة الشهيرة شارون ستون للعب دور الشرير في فيلم Blue Beetle، الذي يقوم ببطولته أول بطل خارق من أصل لاتيني، وتنتجه شركة DC.

يعرض فيلم Blue Beetle في 18 أغسطس عام 2023، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين من أصل لاتيني، ولكن بطله الرئيس هو زولو ماريدوينا الذي يبلغ من العمر 20 عاما.

عرض زولو ماريدوينا بشخصية ميجيل ديار في مسلسل كوبرا كاي الذي عرض على منصة نتفليكس، لكنه الآن يخوض تجربة جديدة. 

ويظهر زولو ماريدوينا في فيلم Blue Beetle بشخصية جيمي ريس الذي يصاب بحشرة في عموده الفقري تمنحه قوى هائلة والقدرة على إصدار اللون الأزرق على شكل طاقة مدمرة. 

يمثل هذا الفيلم هو العمل الثاني الذي تظهر فيه شارون ستون في دور شرير، بعدما ظهرت في فيلم Catwoman عام 2004 منافسة لبطلته هالي بيري في دورها الشهير. 

سيطرت شركة DC مؤخرا على شباك التذاكر بفيلمها The Batman الذي حقق أكثر من 600 مليون دولار خلال شهر من طرحه في دور العرض العالمية. 

Blue Beetle شارون ستون أفلام شارون ستون باتمان Arts Entertainment

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