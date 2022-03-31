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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجه حلوة.. قمص يعلق زينة رمضان داخل كنيسة في الغردقة ..شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كعادته السنوية وفى لفتة طيبة للتعبير عن مدى المحبة والأخوة مع المسلمين، أقدم القمص يؤانس أديب، وكيل راعى الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، فى مشاركة لأجواء روحانيات شهر رمضان. 

 


وحرص القمص يؤانس أديب ، على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، كعادته السنوية على مشاركة الشعب المصري وخاصة أهالي الغردقة، أجواء روحانيات شهر رمضان، مؤكدا أن الشعب مصري نسيج واحد.

أعرب راعى أقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن سعادته بالأجواء المفرحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، لافتاً إلى حرصه سنويا على تعليق الزينة والأنوار ومشاركة المسلمين أعيادهم قائلاً: "كلنا نسيج واحد في وطن واحد” ودائمًا الشعب المصري يشارك بعضه البعض في جميع المناسبات.

وقال «أديب»: «اعتدت منذ سنوات على شراء فانوس رمضان وتعليقه بالكنيسة مع قرب شهر رمضان الكريم احتفالا بهذا الشهر الذى له خصوصية عند إخواننا من المسلمين، وهذا الشهر هو شهر الخيرات وشهر الترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيًا ويمس المشاعر».


وأوضح أن هذه العلاقات متبادلة بين المسلمين والمسيحيين، وإخواننا من المسلمين يتوافدون على الكنيسة كل عيد، ويوزعون حلوى المولد النبوى سنويًا، وهذه هى مشاعر المحبة والأخوة الصادقة، البعيدة عن أى زيف لأنها مشاعر تلقائية: «كلنا واحد ومصر كلها على قلب راجل واحد».

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