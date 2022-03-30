الأرصاد : موجة حرارة ذروتها السبت وزيادة فترات سطوع الشمس

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل درجتين عن امس الثلاثاء وزيادة لفترات سطوع الشمس خلال النهار ويكون مائل للحرارة على شمال البلاد وحار على جنوبها .



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح "، المُذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن ذورة ارتفاعات درجة الحرارة ستكون السبت المقبل والتى من المقرر ان تصل 36 درجة ، لافتة إلى أنه بداية من بعد غد، الجمعة سنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق البلاد، أي من صحراء شبه الجزيرة العربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العُليا.

وعن الأتربة العالقة ودرجات الحرارة نوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك أتربة عالقة خلال يومي الجمعة والسبت على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأتربة العالقة تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية.

وتابعت غانم أن هذه الكتل الهوائية الجنوبية تعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وبالفعل الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار يومي الجمعة والسبت القادمين، ولكنه سيكون باردا خلال فترات الليل.