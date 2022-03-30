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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية:نستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة و20 ألف كيلو لحوم على المستحقين

الأورمان
الأورمان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد محافظ الشرقية بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

من جانبه، أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وفي إطار التعاون مع محافظة الشرقية، قامت الجمعية بتجهيز 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف كيلو لحوم لتوزيعها احتفالاً بيوم اليتيم والموافق الجمعة الأولى من شهر أبريل القادم وخلال شهر رمضان المبارك على 20 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

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وقال مدير جمعية الأورمان بالشرقية إن الجمعية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والملابس، فضلاً عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام وإعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها، وكذلك توفير مشروعات صغيرة لهم تدر عليهم دخلاً ليحيوا حياة كريمة.

الشرقية التضامن مساعدات التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية مدينة الزقازيق محافظ الشرقية

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