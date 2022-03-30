وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة مستمرة في الجهد والعطاء تحت قيادتكم الصادقة

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ.

وقال الفريق أول محمد زكى: “الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات”.

وأضاف: "ومع استقبال هذا الشهر الكريم الذى يتجلى فيه أعظم آيات الترابط والاصطفاف تحت راية الوطن، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم على استمرار البذل والعطاء تحت قيادتكم الوطنية الصادقة أوفياء للمهام والمسئوليات التى توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم".

واختتم البرقية قائلا: "حفظكم الله وأيدكم لما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركون بقوات حفظ السلام بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.