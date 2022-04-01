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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قصة مسلسل بابلو.. دراما شعبية ترصد هموم الناس

صدى البلد

أيام قليلة ويبدأ الموسم الرمضاني وعرض سلسة من المسلسلات والأعمال الدرامية، ويعد مسلسل بابلو  واحد من أبرز المسلسلات التى سوف تعرض خلال شهر رمضان، خاصة وأنه ينتمى الى الدراما الشعبية، والتى تجذب قطاع كبير من المشاهدين، نظراً لانها تعبر عن همومهم ومشاكلهم، وترصد حياتهم . 

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قصة المسلسل

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الأخرين، كما أنه يملك شركة حراسات خاصة، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

بابلو شهر رمضان الدراما الشعبية

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