هل الكريمات وزيوت الشعر تفسد الصوم؟.. اعرف الضوابط الشرعية

هل استخدام كريمات الجلد وزيوت الشعر أثناء الصيام؟ استعمال الكريمات والزيوت المرطبة والمغذية للجلد والشعر في أثناء الصيام لا يفطر؛ لأنها لا تصل إلى الجسم من منفذٍ مفتوح.

وقالت دار الإفتاء ذهب الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني في "الهداية".

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل استخدام كريمات الجلد وزيوت الشعر يفسد الصيام؟»،

أنه ذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر.

وتابعت:والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يفطر وما لا يفطر ، منوهة بأن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلا في نهار رمضان وأنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك ، وهي:

1. الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر

2. تطهير اليدين بالكحول لا يفطر

3. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر

4. مرطبات البشرة لا تفطر

5. قطرة العين لا تفطر

6. الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر

7. المراهم والكريمات لا تفطر

8. العطور والروائح لا تفطر

9. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر

10. تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر

11. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر

12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر

13. بلع الريق لا يفطر

14. نقل الدم لا يفطر

15. وضع مرطب الشفاه لا يفطر

16. القيء عن غير عمد لا يفطر

17. الغسيل الكلوي لا يفطر

18. التبرد بالماء لا يفطر