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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

ستصل ل ٣٦ .. تحذير
ستصل ل ٣٦ .. تحذير من الأرصاد حول ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى ارتفاع درجات الحرارة التدريجي، حيث إن اليوم درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بحوالي درجتين، مشيرة إلى أن العظمي تصل إلى 27 درجة بالقاهرة الكبري.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “8 الصبح”، أن الطقس خلال فترة النهار يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على محافظات السواحل الشمالية.

وتابعت أنه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ناصحة بتخفيف الملابس خلال فترة النهار، ولكن نستمر فى ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل، “يبقي معانا الجاكيت”.

وأشارت إلى أنه كانت هناك شبورة مائية كثيفة، حيث إنها تكونت فى الساعات المتأخرة من الليل وتتلاشي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت تصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبري، حيث إن الطقس يكون شديد الحرارة بالنهار، وبارد ليلا، ناصحة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم درجات الحرارة شبورة مائية ذروة ارتفاع درجات الحرارة

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