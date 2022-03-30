سقوط ملثمين قتلا سيدة داخل شقتها لسرقتها بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بقيام شخصين مجهولين "ملثمين" بالطرق والدلوف للشقة سكنه وشقيقته وقيامهما بدفع شقيقته ووفاتها إثر سقوطها أرضاً وقيام أحدهما بمحاولة تكبيل قدميه والتعدي عليه حال مقاومته له وفرارهما.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان "أحدهما مقيم بالشقة المقابلة للمجنى عليهما").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين إصابة أحدهما بسحجات متفرقة بالجسم وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك فيما بينهما بقصد سرقة المجنى عليهما ، وقيام أحدهما بالاستيلاء على (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية) خاصين بالمجنى عليها ، وأضاف الثاني أن الإصابات المحدثة به ناتجة عن مقاومة المبلغ له ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات لدى صديقه (عامل – مقيم بدائرة القسم "حسن النية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.