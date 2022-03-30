جامعة الأزهر تقدم التهنئة للرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

قدم مجلس جامعة الأزهر في جلسته الشهرية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

تهنئة شهر رمضان المبارك



كما قدم التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 12 عاما على توليه مشيخة الأزهر الشريف.

وقدم المجلس التهنئة إلى كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة التمثيل المشرف لطالبات الكلية في العديد من المؤتمرات التي نظمتها كليات التمريض بالجامعات المصرية، وحصول طالبات الكلية على مراكز متقدمة مما يعكس أن هذه الكلية الوليدة ولدت قوية، وقدم التهنئة إلى كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة لفوزها بأعلى درجات في برنامج التميز في التعليم الصيدلي الذي يقدمة بنك المعرفة المصري بالتعاون مع هيئة اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقدم المجلس التهنئة أيضا إلى كليتي طب الأسنان بنين وبنات بالقاهرة وذلك بمناسبة فوز فريقي طلاب وطالبات الكليتين بالمركز الأول في المسابقة التي أقيمت بالمعهد الوطني للتدريب على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.



وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانتخاب ثلاثة من قامات الجامعة رؤساء للجمعيات العلمية، وهم الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس قسم جراحة الأطفال السابق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتور محمد المراكبي رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة السابق، رئيسا للجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، والدكتور اسلام شوقي الأستاذ بقسم أمراض القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة،رئيسا للجمعية المصرية لأمراض القلب.