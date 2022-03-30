عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تقدم التهنئة للرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر في جلسته الشهرية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف. 

تهنئة شهر رمضان المبارك


كما قدم التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 12 عاما على توليه مشيخة الأزهر الشريف.

وقدم المجلس التهنئة إلى كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة التمثيل المشرف لطالبات الكلية في العديد من المؤتمرات التي نظمتها كليات التمريض بالجامعات المصرية، وحصول طالبات الكلية على مراكز متقدمة مما يعكس أن هذه الكلية الوليدة ولدت قوية، وقدم التهنئة إلى كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة لفوزها بأعلى درجات في برنامج التميز في التعليم الصيدلي الذي يقدمة بنك المعرفة المصري بالتعاون مع هيئة اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية.


وقدم المجلس التهنئة أيضا  إلى كليتي طب الأسنان بنين وبنات بالقاهرة وذلك بمناسبة فوز فريقي طلاب وطالبات الكليتين بالمركز الأول في المسابقة التي أقيمت بالمعهد الوطني للتدريب على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية. 


وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانتخاب ثلاثة من قامات الجامعة رؤساء للجمعيات العلمية، وهم  الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس قسم جراحة الأطفال السابق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة
رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتور محمد المراكبي رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة السابق، رئيسا للجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، والدكتور اسلام شوقي الأستاذ بقسم أمراض القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة،رئيسا للجمعية المصرية لأمراض القلب.

الأزهر جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر تهنئة شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

طلبات إبنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

أمطار الليزر.. صحف عالمية: منتخب مصر ومحمد صلاح تعرضا للظلم في السنغال

ترشيحاتنا

يخشون إخباره بالحقيقة..أمريكا: بوتين يتم تضليله وفقد ثقته في قيادة وزارة الدفاع

بعد قضية "رشوة وزارة الصحة".. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المرتشي وفقا للقانون

جالطة سراي يقرر رحيل مصطفى محمد بنهاية الموسم

إهانة للإنسانية..غضب وجدل حول ظهور الأمير أندرو بجانب ملكة بريطانيا

أوكرانيا: الضمانات الأمنية المحور الرئيسي في المفاوضات مع روسيا.. والكرملين يعلق

مصر والسودان تتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ومنصف وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

فيديو

مقدار كفارة الصيام وعلى من تجب؟.. فيديو جراف

نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ