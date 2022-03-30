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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل أول مبنى تجاري طبي موفر للطاقة بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2.5مليار جنيه

صدى البلد

وقعت شركة منصات للاستثمار العقاري عقد شراكة استراتيجي مع  إحدى أهم الشركات الرائدة في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، وهى شركة ايهاف العالمية  كاستشاري مسئول عن إدارة مشروع أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

من جانبه أكد المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة منصات للاستثمار العقاري خلال مؤتمر صحفى، أن التعاقد مع شركة "ايهاف" يأتي ضمن الإستراتيجية التي وضعتها الشركة منذ انطلاق أعمالها في السوق العقارية المصرية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على التعاون مع أكبر الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء وإدارة المشروعات في مصر والعالم العربي، بهدف تقديم منتجات عقارية ذات مواصفات عالمية، توفر وتلبي كافة الخدمات والاحتياجات، وفي نفس الوقت تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وأضاف: تعاقدنا مع "إيهاف" لمدة 4 سنوات كاملة، كاستشاري مسئول عن إدارة المشروع خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ، بما في ذلك الإشراف على سير منظومة العمل مع كافة الأطراف المشاركة في المشروع من المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم والتنسيق فيما بينهم.


وقال إنه تم الانتهاء تماما من مراجعة كافة الرسوم الهندسية الخاصة بمشروع Podia Tower داخل شركة العاصمة والحصول على الموافقات اللازمة لاستخراج التراخيص، كما تم اعتماد الرسوم الهندسية من جهات الدفاع المدني، والمجمعة العشرية، وبذلك تصبح منصات أول شركة تطوير عقاري تعمل في شريط الأبراج بالعاصمة الإدارية تحصل على موافقة الدفاع المدني، والمجمعة العشرية. كما انه تم تسليم كل الموافقات والرسومات إلى مركز بحوث البناء وجار المتابعة معهم للحصول على اعتمادهم والتوجه إلى جهاز العاصمة للحصول على تراخيص المباني.

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