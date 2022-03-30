محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بشبين القناطر

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مساء اليوم "الاربعاء" معرض اهلا رمضان بمدينه شبين القناطر ، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ ان هذه المعارض تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وعقب افتتاح المعرض تفقد المحافظ سيارتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة المدنية كمنافذ ثابتة ومتحركة تجوب مركز ومدينة شبين القناطر لتلبية جميع احتياجات المواطن طوال أيام شهر رمضان، ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، في إطار الجهود المكثفة من القوات المسلحة في محاربة الغلاء ورفع العناء عن كاهل المواطنين.

وقال الهجان، إن تلك المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة.

وأشاد بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، وزيت الطعام ، والأرز، والمكرونة، والصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى الهجان حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وأكد المحافظ أنه تم افتتاح 8 معارض (أهلا رمضان) حتى الآن.

كما تم افتتاح 3 معارض تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر.

وأضاف أنه جاري التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة لتغطية جميع مدن المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة، موجها بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع.