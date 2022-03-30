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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

أكثر من ٣٥ مسلسل
أكثر من ٣٥ مسلسل ..أبرز مسلسلات رمضان لعام ٢٠٢٢ .. تعرف علي

أيام قليلة، ويبدأ سباق شهر رمضان الدرامي 2022، وحرصت الشركات المنتجة على عمل إعلانات ترويجية للمسلسلات ويعتبر من أهم المسلسلات التي تقدمها مصر هذا العام"الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، و"المشوار " بطولة محمد رمضان.
 

ويدخل مسلسل "الكبير أوى 6" للنجم أحمد مكى منافسات دراما رمضان هذا العام كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظر عرضها، لاسيما بعد تحقيق العمل نجاحات كبيرة على مدار الخمسة أجزاء السابقة، حيث يترقب الجمهور لمشاهدة الشخصيات المحببة لديهم الكبير أوى وجونى وحزلقوم ومغامراتهم الكوميدية.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

المسلسلات رمضان الاختيار الكبير أوي 6 المشوار

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