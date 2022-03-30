علوم حلوان تنظم المهرجان الختامي للأسر الطلابية ..صور

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان وإتحاد طلاب الكلية المهرجان الختامى للأسر الطلابية بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة منى عبدالرحمن عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

دعا الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، جميع طلاب الكلية إلى تخصيص جزء من وقتهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب، بهدف تنمية مهاراتهم والمساهمة بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

وقد أشادت الدكتورة منى عبدالرحمن عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالمهرجان وظهوره بشكل مشرف يعكس دور الأنشطة في تنمية مهارات الطلاب.

وقد عقدت فعاليات المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية تحت ٱشراف وتنظيم رعاية الشباب والأسر الطلابية بالكلية، وأسرة خلطبيطة بالاشتراك مع أسرة ناسا وأسرة بيوتك تيم .

جدير بالذكرانه شاركت الدكتورة رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية و قائم بعمل منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية في "اللقاء الإقليمي العربي" كممثل عن جامعة حلوان؛ تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية ، و الذى يعقده المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل " استشراف المستقبل حول التطوير المهني في إطار نقل التكنولوجيا للدول العربية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف".

أكد الدكتور عماد أبو الدهب على اهتمام الكلية بجميع المشاركات العلمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية، التي تساهم في إثراء المعرفة وتبادل العلوم ومواكبة تطورات العصر والتدريب والتطوير المهني لأبناء الكلية، حتى تظل كلية العلوم جامعة حلوان تحتفظ بمكانتها الرفيعة وسط كليات العلوم المصرية، وهو ما يساهم بدوره في نقل خبرات الاحتكاك بسوق العمل لطلاب الكلية من خلال أساتذتهم، وخاصةً في ظل احتواء الكلية على عدد كبير من القامات العلمية .

وتم تكريم مشاركة كلية العلوم جامعة حلوان بدرع من الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل و الدكتور عبد الله بن سليمان.

علوم حلوان ومهرجان الأسر الطلابية

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