تربية موسيقية جامعة حلوان تنظم ندوة عن مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.. اليوم

تنظم كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة بعنوان:(مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في ظل الجمهورية الجديدة) ، ويأتى ذلك الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان؛ الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية حلوان، بقيادة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

وتأتى الندوة من منطلق اهتمام الجامعة بتنمية الوعي وتعميق الانتماء لدى الطلاب، والتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع ، وتعريفهم بطرق مواجهته.

وتقام الندوة فى يوم يوم الأربعاء الموافق٣٠/ ٣/ ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية عشر بمسرح الكلية، ودعت الكلية جميع الطلاب بإهمية الحضور .

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس ندوة بعنوان مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي والمعمل الجنائي فى كشف الجرائم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد الكلية وريادة الدكتورة منى عبد الرحمن عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حضر الندوة الدكتور محمد عبد الحميد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة، الأستاذة الدكتورة مهجة شفيق منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة الماجستير، وأقيمت تحت اشراف الدكتورة رانيا الليثي عبد الحميد قائم بعمل منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس.

وحاضر في اللقاء الأستاذ الدكتور فتحي عباس الكومي أستاذ العلوم الطبية الشرعية وكشف الجريمة و فسيولوجيا الاعصاب بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/3/2020.