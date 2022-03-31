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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. أيتن عامر وهى تقلد أختها بطريقة مضحكة

ايتن عامر
ايتن عامر

قالت الفنانة ايتن عامر، إنها تختار أدوار الشخصيات المعروضة عليها بناءً على حالتها النفسية، معلقة:" أنا لو مكتئبة هحب اختار عمل كوميدى علشان اخرج من حالة الحزن اللى بكون فيها، وهكذا".

وأضافت "عامر"، خلال حوارها المذاع على فضائية النهار، أن الأدوار الكوميدية أصعب بكثير من الدور الدرامى، مؤكدة:" أى حد بيعيط هيصعب عليك، ولكن أنك تضحك بنى أدم دى مش حاجه سهلة".

ومن ثم قامت ايتن عامر بتقليد أختها الفنانة وفاء عامر وهى غاضبة، بطريقة مضحكة، قائلة:" وفاء نفس اللى كانت بتعملة معايا وأنا صغيرة بتعمله مع عمر ابنها دلوقتى مختلفش كتير".

وتابعت ايتن عامر:" دور وفاء فى حياتى كبير جداً، بقلدها فى كل حاجه، وكنت بستخبا فى شنطة العربية بتاعتها علشان اروح المسرح معاها".

الفنانة ايتن عامر حالة الحزن عمل كوميدى فضائية النهار الأدوار الكوميدية الدور الدرامى وفاء عامر

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