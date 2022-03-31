الرحمة.. رجل يحمل كلبه على كتفه ليصعد به على السلم المتحرك| فيديو

كشفت لقطات مثيرة لرجل يحمل كلبه على كتفه أثناء صعوده سلمًا متحركًا واضعاً مظلة فوقه لحمايته من الأمطار.

تُظهر اللقطات الرائعة المالك ، الذي لم يتم ذكر اسمه ، وهو يعطي تايسون الكولي الحدودي ظهرًا على ظهر السلم الكهربائي في إشبيلية بإسبانيا في 11 مارس.

وتوضح اللقطات الكلب وهو سعيدًا اثناء يصعد ببطء فوق السلم المتحرك بينما يتشبث بأمان بظهر صاحبه.

نشر المالك ، وهو مدرب كلاب ويقدم نصائح حول سلامة الكلاب ، اللقطات الحماسية على صفحته عبر الانستجرام مع تعليق يحذر من أن السلالم المتحركة وآلياتها يمكن أن تكون خطرة على الكلاب.

ويضيف أن بداية ونهاية السلم المتحرك هي الأكثر خطورة ويمكن أن تكون بمثابة النصل الحاد.

وأشاد رواد التواصل بموقف صاحب الكلب، حين حمل كلبه على كتفه لحمايته من السلم المتحرك الذي قد يؤذي كلبه الخائف.