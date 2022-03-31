اعتزال النجم بروس ويليس بعد تشخيص إصابته بحالة دماغية مدمرة

اعتزل بروس ويليس مسيرته المهنية الراسخة في التمثيل بعد تشخيص إصابته بحالة دماغية مدمرة.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، كشف النجم الأمريكي البالغ من العمر 67 عامًا مؤخرًا عن معركته الصحية السرية عندما تم تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية ، وهي حالة أثرت على قدراته المعرفية.

بدأ تداول الأخبار يوم الأربعاء 30 مارس بعد أن شاركت عائلة النجم الأمريكي الأخبار على الانستجرام مرفقة بلقطة رائعة للنجم الشهير على الإنترنت.

ودونت عائلة الفنان المعتزل: “إلى أنصار بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية وقد تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية”.

وأضافوا "نتيجة لهذا وبقدر كبير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

كان بروس يعاني من مشاكل معرفية في مجموعة أفلامه الأخيرة ، ولم يكن قادرًا على تذكر سطوره قبل أن تتدخل عائلته "لرعايته"، على حد قول أحد المصادر للصفحة السادسة.

اشتهر بروس بمسيرته الطويلة في هوليوود لأكثر من أربعة عقود، وهو معروف بدوره المؤثر مثل جون ماكلين في داي هارد الذي أصبح امتيازًا لفيلم ملحمي.