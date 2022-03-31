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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتراما لقدسية الشهر.. لورديانا تعلن التوقف عن الرقص في رمضان

لورديانا
لورديانا

أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم. 

وكتبت لورديانا، رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام، قالت فيها: «احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام». 

منشور لورديانا 

براءة لورديانا 

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حكما بالحبس لمدة عام على مطربي المهرجانات "حمو بيكا" و"عمر كمال" بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، بغرض التربح. 

كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، براءة الراقصة "لورديانا" في نفس القضية. 

وواجه المتهمون، 3 تهم هي الإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد التربح، والذي جاء بعنوان "أنتي معلمة". 

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، بلاغًا يتهم الـ3 بنشر مقطع فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واستغلالهم شبكة الإنترنت دون وازع أخلاقي، مما أدى إلى إخلالهم بالآداب العامة للمجتمع؛ بهدف الحصول على ربح مادي، نتاج تزايد المشاهدات. 

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي أصدرت الحكم سالف الذكر. 

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