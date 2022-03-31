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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت.. صور

سيارة BMW M135i تحصل
سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت

قامت شركة تعديل السيارات الألمانية الشهيرة مانهارت بترقية إحدى سيارات BMW الفاخرة والمميزة بمجموعة جديدة من والوسائل التكنولوجية المميزة للغاية، والتي رفعت مستوى السيارة الى بعد آخر من التميز والقوة.

 

تأتي سيارة مانهارت MH1 350 كنموذج معدل من سيارة BMW M135i xDrive، حيث تعتمد السيارة الأصلية على محرك بقوة 306 حصان (228 كيلووات) بفضل توربو بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات.

سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت

تضيف شركة الضبط التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها كمية من الكربون إلى هيكل السيارة، إلى جانب أنبوب الصرف وترقية كاملة للعادم من أجل تنفس أفضل، تجمع وحدة التحكم الجديدة جميع الأنظمة في وئام، والنتيجة هي 350 حصان (261 كيلوواط) من أربع أسطوانات.

سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت

يتم استكمال القوة الإضافية بإسقاط تعليق 1.1 بوصة من H&R Springs، وترتدي عجلات Manhart GTS مقاس 20 بوصة إطارات 235/30، والتي تخترق الأرض من خلال نظام xDrive للدفع الرباعي، وتتوفر ترقية للفرامل إذا رغب المشترون في ذلك، مع تقريب التحسينات الميكانيكية من مانهارت.

سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت

وعلى الجانب البصري هناك مجموعة أدوات ترقية لجسم السيارة، وبالنسبة للطراز MH1 350، فهو يشتمل على موزع خلفي كبير مع جناح أمامي بارز، وستجد فيما بين العتبات الجانبية للسيارة والتي تعزز المظهر المنخفض لهذه السلسلة الأولى، مع جناح سقف يكمل مظهر الهاتشباك، كما حصلت على طبقة من اللون الأسود اللامع.

ستجد ظلامًا تامًا على ملحقات العجلة، والشبكة، والمرايا، وكل الحواف تقريبًا، حتى على تشطيبات العادم، توفر الخطوط الجانبية الرمادية الداكنة العريضة مع خطوط حمراء رفيعة لمسة من التباين، ويتم تكرار مجموعة الشريط في وضع الإزاحة على الغطاء. 

سيارة BMW M135i تحصل على تعديلات مميزة من مانهارت

تظهر الزخرفة الفضية حول الفتحات الموجودة على الواجهة الأمامية، بينما تبرز شارة Manhartالموجودة فوق الشبكة كواحة من الألوان وسط بحر من اللون الأسود في الداخل، ولم يطرأ أي تغيير على الداخل باستثناء الوسائد العائمة الخاصة.

لم تقدم Manhartأسعارًا لـ MH1 350، ومن الواضح أنها غير متوفرة في الولايات المتحدة.

مانهارت السيارات BMW سيارات xDrive Manhart GTS الهاتشباك

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