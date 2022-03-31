من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ..تعرف على الطرق المزدحمة بالقاهرة والجيزة|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الخميس 31 - 3 – 2022.

وأكد عاصم الشندويلي، مراسل "صباح البلد" من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، على الارتفاع النسبي في درجات الحرارة اليوم، مناشداً قائدي المركبات بتوخي الحذر، والاطمئنان المستمر على حركة الإطارات، والمحرك، وإربة المياه، وذلك من خلال الكشف الدوري على السيارة.

وقال مراسل "صباح البلد"، إن هناك سيولة مرورية على جانبي محور بن زايد الجنوبي الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى استمرار حركة الإنشاءات في العاصمة.

وأضاف عاصم الشندويلي أن هناك سيولة مرورية أيضاً على الطريق الدائري، تحديداً عند منطقة الرماية، بالإضافة إلى محور 26 يوليو الموجود أسفل الدائري، حيث توجد به سيولة مرورية أيضاً.

وتابع مراسل "صباح البلد"، أن هناك سيولة مرورية على كوبري روض الفرج "تحيا مصر"، بالإضافة إلى السيولة عند وصلة المريوطية من الدائري، ومحور البساتين أيضاً، وطريق الاسكندرية الصحراوي.