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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لولاية ثالثة .. إنفانتينو يعلن ترشحه رسميا لرئاسة الفيفا

إنفانتينو
إنفانتينو

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ترشحه رسميا لولاية ثالثة على رئاسة الفيفا.

وقال إنفانتينو في خلال مؤتمر كونجرس الفيفا الذي عقد اليوم الخميس في قطر :" أود أعلن ترشحي على رئاسة الفيفا لفترة جديدة".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برئاسة جياني إنفانتينو إقامة الانتخابات المقبلة في مايو 2023.

غدا.. سحب قرعة كأس العالم في قطر بمشاركة أساطير العالم:

على جانب آخر، يشارك عدد كبير من النجوم في سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 التي ستقام غداً بالعاصمة القطرية الدوحة .

ويُشارك بجانب كارلي لويد، وجيرمين جيناس، وسامانثا جونسون  كل من البرازيلي كافو ونجم الكرة الألمانية الشهير لوثار ماتيوس  في سحب القرعة غداً .

كما يساعد كافو وماتيوس 6 نجوم اخرين هم القطري عادل أحمد مال الله والإيراني علي دائي  وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، و النيجيري جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، والجزائري رابح ماجر والأسترالي  تيم كاهيل وستجرى القرعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ابتداءً من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا).

 

 

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