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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

السولية عن خسارة المنتخب: درس لينا كلنا وإللى حصل هيخلينا أقوى من الأول

عمرو السولية
عمرو السولية

علق عمرو السولية، لاعب المنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، علي خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح عقب انتهاء لقاء الإياب بنتيجة هدف مقابل لاشيء للسنغال، في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما. 

ونشر عمرو السولية صورة للمنتخب، وعلق عليها كاتبًا: “الحمدلله على كل شئ مقدرين حزن الشعب المصرى إللى كان مستنى يفرح كان نفسنا نفرحكم بس قدر الله ماشاء فعل درس لينا كلنا ولازم نتعلم منه هنبص لقدام ومش هنبطل نحاول هنقف على رجلينا تانى وإللى حصل ده هيخلينا أقوى من الأول بنشكركم على الدعم والثقة وطول ما جمهور مصر العظيم فى ضهرنا هنرجع أقوى”.

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وكان عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني، الأكثر تماسكا بين اللاعبين عقب خسارة الفراعنة بضربات الترجيح من السنغال وضياع حلم التأهل لكأس العالم.
واكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس بقناة Etc أن السولية قام بدور القائد والمعالج النفسي للاعبين في ظل انهيار النني وصلاح بعد المباراة ودخولهما في نوبة بكاء، ووجه السولية العديد من الرسائل للاعبين.
واضاف ان من أهم ما قاله لاعب وسط المنتخب لزملائه أن هذا الوداع الصادم وضياع حلم المونديال درس قاس يعلمهم فيما بعد كيفية استغلال المباريات داخل الأرض موضحا أن التأهل كان يجب أن يحسم من القاهرة باستغلال الفرص وتسجيل أكثر من هدف.

شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم 

جهز مسئولو اتحاد الكرة شكوى ضد الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومسئولى تنظيم مباراة مصر والسنغال للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أملًا في إعادة المباراة في أجواء عادلة بعدما تعرض له المنتخب المصري من أحداث مؤسفة في السنغال.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرين ورئيس بعثة المنتخب في السنغال، صرّح في مداخلة تلفزيونية، بأن بعثة المنتخب الوطني تعرضت لأجواء إرهابية في السنغال قبل وأثناء وبعد مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار علام إلى أن اتحاد الكرة رصد كل التفاصيل الخاصة بأحداث الشغب غير المقبولة من جماهير السنغال.

وأوضح أن هناك متابعة ملف الشكوى التي تقدم اتحاد الكرة ضد السنغال ولن يتم التنازل عن حقوق الكرة المصرية.

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