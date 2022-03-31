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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي هامش كونجرس الفيفا.. الاتحاد المصري يعرض شكوى مباراة السنغال للكاف

وفد الاتحاد المصري
وفد الاتحاد المصري

شارك جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، وعامر حسين وحازم إمام عضوا المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ 72 (كونجرس فيفا).

وعرض جمال علام والعطار على رئيس الكاف الملف المصري ضد الاتحاد السنغالي ، بسبب الأجواء العنصرية والعدائية التى تعرض لها منتخب مصر خلال مواجهة السنغال ودعما ذلك بصور وفيديوهات جديدة داخل الملعب وخارجه ما أثر على نتيجة المباراة.

ويتمسك اتحاد الكرة المصري باحتساب المباراة لصالح الفراعنة أو إعادة اللقاء على أرض محايدة.


وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة اليوم الخميس، كونجرس فيفا، قبل يوم واحد من قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستُجرى غدا الجمعة.

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الاتحاد المصري حازم امام عامر حسين جمال علام منتخب مصر مصر السنغال

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