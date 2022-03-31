التنمية الصناعية تشارك لأول مرة بمعرض APLF للجلود بدبي.. صور

شاركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجناح مميز لأول مرة بمعرض APLF للجلود السنوي المقام بدبي والذي يُعقد حاليا خلال الفترة من 30 مارس الى 1 ابريل في اطار اليوم العالمي للجلود ، وهو احد اهم الاحداث العالمية التي تجمع كبرى شركات الجلود المتخصصة في الدباغة والتصنيع وكذلك في الأزياء والموضة وتستهدف الهيئة من خلال الجناح الخاص بها التعريف بدورها في تحقيق التنمية الصناعية والفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مجال صناعة الجلود وخاصة بمشروع مدينة الجلود الرائد بالروبيكي.

صرح بذلك اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة مضيفا بان مشاركة الهيئة بهذا الحدث العالمي يعد بمثابة فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في قطاع صناعة الجلود وخاصة بما تملكه مصر من كافة مقومات النجاح في هذا القطاع وقدرة الشركات المصرية على تصنيع منتجات جلدية تامة عالية الجودة تسمح لها بالتصدير لكبرى الشركات العالمية مؤكدا على حرص السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على المشاركة الفاعلة في مثل تلك الاحداث العالمية.

مضيفا انه يتم من خلال جناح الهيئة بالمعرض الترويج لمدينة الجلود بالروبيكي بوصفها مدينة عالمية متكاملة والاولى من نوعها في الشرق الاوسط لتصنيع ودباغة الجلود ومستلزماتها والمنتجات الجلدية تامة الصنع وعرض مزايا المشروع امام الشركات العالمية المشاركة بالمعرض لجذب استثمارات لاسيما ان المعرض يشارك به ما يقرب من 60 الف زائر سنويا موضحا ان مشروع مدينة الروبيكي احد اهم المشروعات القومية الرائدة بما له من عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ، ويعد من انجح تجارب المدن الصناعية المتخصصة التي تتبناها الحكومة المصرية.



لافتا الى انه تم توفير كتيبات ترويجية (مترجمة الي 6 لغات أجنبية) بجناح الهيئة بالمعرض للتعريف بمشروع مدينة الجلود بالرويبكي فيما يتعلق بزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تطوير الصناعة باعلى المعايير التكنولوجية العالمية، وزيادة حجم الصادرات من المصنوعات الجلدية.