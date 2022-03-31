إحالة ملف مصنع الحصير المحترق بشبرا في القليوبية للمنشآت الآيلة للسقوط

أجرى اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة في القليوبية يرافقه مدير الإدارة الهندسية معاينة لمصنع الحصير المحترق عقب السيطرة الكاملة على الحريق أمس والذي أتى على كافة محتوياته وقرر رئيس الحي تحويل موقع الحريق إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار المناسب.

فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه وحصر الخسائر الناتجة عنه وطلب تحريات المباحث وإجراء المعاينة الفنية.



وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد أجرى زيارة ميدانية لموقع حريق مصنع حصير شبرا الخيمة الذي اندلعت فيه النيران عصر أمس ونجحت جهود رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة عليه وتبريد موقع الحريق.



وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة إن الحريق شب بمصنع حصير بلاستيك بنطاق حي غرب طريق 135 بجوار مسجد كريستال عصفور باسم محمود سيد نجم، وجرى استدعاء الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء وجميع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ اللازم دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الخسائر في الخامات والمعدات وجار تقديرها، حيث جرت السيطرة على الحريق وتبريد المكان لمنع تجدد النيران.



وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة يفيد وقوع حريق في شارع 135 دائرة الحي بقسم أول شبرا وانتقل الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبا الحي وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.