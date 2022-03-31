روسيا تعلن حظر دخول مسئولي الاتحاد الأوروبي لأراضيها

اعلنت روسيا يوم الخميس عن أنها وسعت بشكل كبير عدد مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمشرعين والشخصيات العامة والصحفيين الممنوعين من دخول أراضيها بزعم مسؤوليتهم عن العقوبات وإثارة المشاعر المعادية لروسيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية “القيود تنطبق على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء الهياكل العسكرية للاتحاد الأوروبي إضافة إلى الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا”.

وردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة على روسيا وبعض وسائل إعلامها وشخصيات بارزة وأثرياء مقربين من الكرملين.

وقالت موسكو إن قائمتها السوداء تتضمن أيضا ممثلين لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وشخصيات عامة وصحفيين قالت إنهم “مسؤولون بصفة شخصية عن فرض عقوبات غير قانونية على روسيا وإثارة المشاعر المعادية للروس وانتهاك حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية”.