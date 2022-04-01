معارض غذائية وندوات دينية ومسابقات لحفظ القرآن.. وافتتاح معارض “أهلا رمضان” فى المحافظات..فعاليات متعددة لحزب"مستقبل وطن"

أنشطة خدمية وتعليمية ودينية لـ"مستقبل وطن" في المحافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بالفيوم

ندوة دينية بالغربية تحت عنوان "نهج المدرسة النبوية في مواجهة التحديات وتجاوز المكدرات"

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الخميس، سواء مواصلة إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وقوافل طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وملتقي توظيفي 60 شركة، ومواصلة توزيع كراتين المواد الغذائية الرمضانية علي الأسر الأكثر احتياجاً، واستمرار تنفيذ مسابقات حفظة القرآن الكريم السنوية في المحافظات استعداداً لشهر رمضان، وتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات في مسابقة أوائل الطلبة، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويواصل تكريم الأمهات المثاليات تقديرا لقصص كفاحهن.

في محافظة الفيوم،افتتحت أمانة مركز اطسا، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بمقر الحزب، كما واصلت أمانة مركز اطسا توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين من اهالينا، كما واصلت أمانة مركزي ابشواي وسنورس، توزيع الكرتونة الرمضانية التي تحتوي على السلع الغذائية الجافة وذلك على المستحقين من أهالينا ففي مركز سنورس بنطاق الوحدة المحلية بفيديمين، وفي مركز ابشواي بنطاق بندر ابشواي حيث تم التوزيع من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة المرأة بثان طنطا، ندوة دينية، تحت عنوان "نهج المدرسة النبوية في مواجهة التحديات وتجاوز المكدرات"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من نجوم الفكر والعطاء الاجتماعي، وتضمنت الندوة، الحديث عن المشكلة الاقتصادية التي نتجت من التضخم العالمى، ثم الحديث علي المنهج النبوي للتغلب علي الأزمات منها أن الدول الغير إسلامية استفادت بشكل كبير من هذا المنهج في النهوض باقتصادها والتخلص من سيطرة الدول العظمي عليها، كما تناولت ضرورة الاستفادة من المدرسة الرمضانية كفرصة، لإعادة الحسابات وتحقيق منهج الله ومقصده من الصيام.. ومنهج النبي في التغلب على الازمات، وفي نفس السياق، نظمت أمانة مركز زفتي، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، حيث وصل التخفيض إلى 30% استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك، ولمساندة أهالي الوحدة الحزبية بقرية بكفر حانوت بحري، في التغلب علي موجه ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار في غلاء الأسعار.

وفي محافظة الجيزة،افتتحت أمانة مركز الحوامدية، المعرض الـ46 للأسرة المصرية، الذي يقام تحت رعاية أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات، بحضور نواب الحزب بالمحافظة، وشهد المعرض السادس والأربعين للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة، إقبالاً كثيفًا من أهالي الحوامدية نظراً لانخفاض الأسعار بنسب كبيرة عن نظيراتها بالأسواق، كما تم تنظيم المعرض الـ45 للأسرة المصرية وذلك بقرية بشتيل بأوسيم، وسط إقبال كثيف من الأهالي نظراً لانخفاض الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، وفي نفس السياق، قامت الوحدة الحزبية بوراق الخضر بتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا، تخفيفًا من الأعباء الاقتصادية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أن أعضاء الحزب بالوراق والوحدة الحزبية بوراق الحضر متواجدين بشكل مستمر مع جميع المواطنين للتخفيف عنهم كاهل لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي محافظة مطروح،افتتحت أمانة الحزب لمركزي مطروح العلمين، معارض "أهلا رمضان"، تحت شعار "لا للغلاء" لبيع السلع الغذائية وفوانيس وهدايا العيد بأسعار مخفضة تصل إلى 30% استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وشهدت المعارض اقبالا كبيرا من الأهالي فور افتتاحه، لافتا أن المعارض ستستمر لسد احتياجات الاهالي خلال الفترة المقبلة، وجاري افتتاح معارض اخرى فى كافة مراكز المحافظة ومع زيادة المعارض فى كافة السلع والخضروات والحوم وفوانيس رمضان، كما افتتحت أمانة مركز ومدينة النجيلة معرض اهلا رمضان تحت شعار لا للغلاء لبيع السلع الغذائية بأسعار بتخفيض يصل الى 30% استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وفي محافظة دمياط،تواصل أمانة مركز كفر سعد، لليوم السادس، استمرار فعاليات تنظيم فعاليات الاشتراك في مسابقة حفظة القرآن الكريم، بحضور لجنة مشرفة تابعة لمديرية أوقاف دمياط، والتي ينظمها الحزب في إطار اهتمامها بكتاب الله وحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم.

وفي محافظة أسوان،اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، اليوم فعاليات ملتقي التوظيف الثالث الذي أقيم بجامعة اسوان، بمشاركة الحزب و13 جامعة من الجامعات الحكومية المصرية وكذلك امانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بأسوان، وهي الجهة القائمة على إعداد وتنفيذ الملتقي، وبمشاركة 6 آلاف طالب وخريج شاركوا في الملتقي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف الملتقي إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حديثي التخرج وطلاب الجامعة في السنوات النهائية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريب تؤهلهم لاقتحام سوق العمل فور تخرجهم، حيث أكثر من 6000 طالب وخريج من الجامعات المصرية قاموا بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرتهم الذاتية والتواصل مع نحو 60 شركة محلية وعالمية للتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الأجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة.

وفي محافظة المنوفية، شهدت منافذ أمانة مركز الشهداء لبيع السلع الغذائية الاساسية اقبالا كثيفا من المواطنين وترحيبا شديدا بمبادرة الحزب لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وحرصت الأمانة توفير السلع بجودة ممتازة وبأسعار تقل عن نظيرتها بالأسواق، وعلي جانب آخر، ونظمت أمانة مركز الباجور، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية واسر الأمهات المكرمات، وبدأ حفل التكريم بالسلام الجمهوري وعرض لبعض طلبة المدارس، وفي ختام الحفل تكريم الأمهات المثاليات.

وفي محافظة بورسعيد،افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والرمضانية، بأسعار مخفضة، حيث شمل المعرض على كل أنواع السلع الرمضانية واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، يشارك في معرض مستقبل وطن ببورسعيد، أكثر من 15 شركة ومصنع للسلع الغذائية، وكذلك الياميش والأدوات المنزلية، والحلوي الرمضانية، والفوانيس والزينة، واللحوم المجمدة والبلدية الطازجة، وجاءت أسعار بعض السلع كالتالي : الأرز 9 جنيهات، الدقيق 10 جنيهات، زجاجة زيت 21 جنيها، كيلو البلح 10 جنيهات، سمن الهانم 26 جنيها، الفرخه كيلو ونصف 70 جنيها، فرختين 1600 جرام 50 جنيها، كيلو الفراخ البلدى الفلاحي 48 جنيها، كيلو البط العابد مولر 46 جنيها، وغيرها من العروض والسلع الأخرى.

وفي محافظة سوهاج،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بين تلاميذ مدارس إدارة مركز ومدينة سوهاج التعليمية، وجرت فعاليات الحفل بقاعة فيستيفال بطريق أسيوط / سوهاج، وتضمنت فعاليات الحفل، تقديم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية والغنائية لطلاب مدارس إدارة سوهاج التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية، ثم جرى تكريم الطلاب والمدارس الفائزة فى المسابقة، وكانت المسابقة قد انتهت بفوز مدرستى أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، ومدارس سيتى الخاصة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم تصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة جنوب سيناء،بدأت أمانة مدينة دهب، في تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم، تحت إشراف مكتب الوعظ ومديرية الأوقاف بمدينة دهب، حيث تشمل المسابقة ثلاث فئات الفئة الاولي ثلاثة أجزاء، والثانية نصف القران، والثالثة القرآن الكريم كاملاَ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان علي أن تشمل الجوائز هدايا ماليه قيمة للفائزين، كما تقام المسابقة علي مدار ثلاثة أيام أسبوعيا للعدد الكبير من المشاركين على أن يقام التكريم للفائزين يوم 5 رمضان في احد الفنادق الكبرى بمدينة دهب احتفالا بالفائزين وتكريما لهم على جهودهم في حفظ القران الكريم وتشجيعا من أمانة الحزب للجميع.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.