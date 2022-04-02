محافظ سوهاج: توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة تعمل على توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، خلاف بعض الكراتين الخاصة بصندوق "تحيا مصر".

وأضاف طارق الفقي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أنه قام بجولة في محافظة سوهاج، وهناك انضباط في الشارع بصورة كبيرة سواء من حيث الحالة المرورية أو الاسعار، مشيرًا إلى أنه يفتتح معرض أهلا رمضان تحت إشراف الغرفة التجارية.

معارض "أهلا رمضان"

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن المحافظة لديها غرفة أزمات ومتابعة للتعامل مع أي شكوى أو مخالفة، مشيرًا إلى أن الإقبال من المواطنين على معارض "أهلا رمضان" كبير بسبب انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة عن المحال التجارية.