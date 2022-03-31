صندوق تحيا مصر : نستهدف مليون ونصف أسرة من حملة أبواب الخير

قال محمد محتار، المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، أن محافظة سوهاج استقبلت حملة أبواب الخير، بقافلة قوامها 165 طن من المواد الغذائية بالإضافة الي 5 طن من الخضروات لتوزيعها على 15 ألف اسرة مستحقه التي تم ادراجها على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي.



واضاف المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج “ الحياة اليوم” ، ان حملة أبواب الخير مره عليها 12 يوما، و تم العمل من خلال 6 محافظات استهدفت 200 ألف اسرة، مشيرا : الي أن الحملة تهدف الوصول الي مليون ونصف أسرة .



وأوضح أن جميع منظمات المجتمع المدني تعمل على توفير احتياجات المواطن بالإضافة الي وزارة التموين وأجهزة الدولة.



وكشف ان الحملة قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي و 5 آلاف متطوع و400 منظمة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية للاشتراك في التوزيع.