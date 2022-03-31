بدء تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو بأسوان

بدأت وزارة السياحة والآثار فى تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو شمال أسوان ليصل بذلك عدد المتاحف والمواقع الأثرية التى تم تشغيل المنظومة بها إلى 17 متحف وموقع أثرى بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومدينتي شرم الشيخ والغردقة حيث يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة بأنه مع بدء تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية بمعبدى كوم أمبو وإدفو يصل بذلك عدد المتاحف والمواقع الأثرية التي تم تشغيل هذه المنظومة بها بمحافظة أسوان إلى 6 مواقع لتشمل كل من معابد أبو سمبل وفيلة، ومنطقة المسلة الناقصة، ومتحف النوبة بأسوان ، ومعبدى كوم أمبو وإدفو.

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ويأتى ذلك فى إطار مشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية الذى تنفذه الوزارة والذي يستهدف 30 متحف وموقع أثرى مفتوحين للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك كمرحلة أولى.

وأن هذه المنظومة تهدف إلى استبدال التذاكر الورقية بتذاكر حديثة تحمل QR Code وتُستخدم لمرة واحدة فقط والتي يمكن شرائها باستخدام كروت الإئتمان المختلفة ومراجعتها في الدخول باستخدام بوابات إلكترونية أو قارئ يدوى حيث أنه سيتم الإنتهاء من تشغيل منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية فى المواقع المستهدفة نهاية هذا العام.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرية الكلح غرب بمركز إدفو والتى تخدم نحو 70 ألف نسمة داخل 11 قرية فرعية ونجع ، وقد رافقه فى جولته الميدانية إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بجانب المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع جهاز التعمير، و القيادات التنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تضم 1048 مشروع حتى الآن بتكلفة 21 مليار و 291 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

حيث أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولي جهاز التعمير والوحدة المحلية بعدم إستلام أى مشروعات تم الإنتهاء منها إلا بعد تلافى كافة الملاحظات.