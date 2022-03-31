محافظ أسوان: جميع الجهات تتعاون لتخفيف الأعباء على المواطن الأكثر احتياجا

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدعم الكبير الذي تحصل عليه المحافظة من صندوق تحيا مصر، في جميع المناسبات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضاف اللواء أشرف عطية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة “الحدث اليوم”، نستهدف توزيع 60 ألف كرتونية سلع غذائية، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر على الجمعيات الأهلية لتنمية المجتمع بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي.

أجهزة الدولة

تابع محافظ أسوان، جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل تخفيف العبء على المواطنين الأكثر احتياجا، مشيدا بجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل.