مازن متغيب عن منزله في المرج الجديدة.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

تغيب الطالب مازن أحمد على يوسف، البالغ من العمر 12 عاما ، عن منزله فى المرج الشرقية شارع محطة المياة التابعة الى محافظة القاهرة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الطالب مازن أحمد على يوسف، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 12 عاما تغيب عن المنزل فى المرج الشرقية شارع محطة المياة التابعة الى محافظة القاهرة، فى ظروف غامضة، منذ خمسة أيام يوم الاحد الموافق 27 / 3 / 2022 ، كان يرتدى طاقم مدرسة، بنطلون أزرق وجاكيت أزرق ويحمل حقيبته المدرسية، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وناشد كل من يتعرف على صورته التواصل على الرقم الآتي:

٠١٢٠٠٢٠٦٢٤٧ - ٠١١١٠١١٢٢٧٤

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