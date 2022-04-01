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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مازن متغيب عن منزله في المرج الجديدة.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

تغيب الطالب مازن أحمد على يوسف، البالغ من العمر 12 عاما ، عن منزله فى المرج الشرقية شارع محطة المياة التابعة الى محافظة القاهرة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

 

وقال والد الطالب مازن أحمد على يوسف، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 12 عاما  تغيب عن المنزل فى المرج الشرقية شارع محطة المياة التابعة الى محافظة القاهرة، فى ظروف غامضة، منذ خمسة أيام  يوم الاحد الموافق  27 / 3 / 2022 ، كان يرتدى طاقم مدرسة، بنطلون أزرق وجاكيت أزرق ويحمل حقيبته المدرسية، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

 

وناشد كل من يتعرف على صورته التواصل على الرقم الآتي:

٠١٢٠٠٢٠٦٢٤٧    -   ٠١١١٠١١٢٢٧٤

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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المرج الشرقية شارع محطة المياة محافظة القاهرة ظروف غامضة متغيب اهل الخير

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