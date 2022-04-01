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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايان السيد: الفن منحنى الثقة وكسر الخوف.. و دور خديجة فصلني عن حياتي بسبب التوحد

مايان السيد
مايان السيد

حلت الفنانة مايان السيد، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وذلك بصحبة أسرتها، ونستعرض في السطور التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

إمبراطورية ميم.. كواليس مايان السيد وإخواتها على السوشيال ميديا
وعرضت منى الشاذلي مجموعة  من الفيديوهات الخاصة بمايان وأخواتها البنات في حالة مرح  وشغب  وشجار أحيانا على التيك توك ؛ وعلى السوشيال ميديا .

وذكرت الإعلامية منى الشاذلي أن مايان السيد حصلت في العام الماضي في الإستفتاء الذي تم في البرنامج على لقب أفضل الوجوه الشابة ؛ وحصدت معظم الأصوات بإكتساح .

وتم عرض مجموعة من مشاهد مسلسل إلا أنا لميان السيد عن دور خديجة المصابة بالتوحد والذي أثبت موهبتها وقبولها الكبير لدى الجمهور .

 

مايان السيد: ماما بتشد شعرها من اللى بعمله أنا واخواتي
وقالت مايان، أنها لديها 3 شقيقات أخريات، معقبة:" آخر أخت أصغر منى بـ 9 سنين ".

وأوضحت مايان، أن أختها مايدا، تصغرها بسنة واحده لذا الخناقات تحدث بينهما كثيرا، معقبة:" بنتخانق على أى حاجة اسمها غريب "

 

مايان السيد وإخوتها يقدمن تحدي "صدقيني" على الهواء.. فيديو
وقامت "مايان السيد"، بصحبة إخواتها بتقديم تحدي "صدقيني"، للفنان أحمد سعد على الهواء، والذي قابله الحضور بالتصفيق الحار.

 

مايان السيد: دور خديجة فصلني عن حياتي بسبب التوحد
قالت الفنانة الشابة مايان السيد عن دورها في مسلسل "إلا أنا" في تجسيد شخصية خديجة المصابة بالتوحد  ؛ أن هذه الشخصية فصلتها عن حياتها من شدة تركيزها وإندماجها في الشخصية لم تشاهد أهلها أو أصدقائها خلال فترة العمل بالمسلسل.

 

بعد حكم والدتها وإخوتها.. مايان السيد ترقص نوبي على الهواء.. فيديو
وطلبت الإعلامية "منى الشاذلي"، من والدة وإخواتها "مايان السيد"، الحكم عليها بحكم تنفذه على الهواء بالأستوديو، ليحكموا عليها الرقص بالطريقة النوبية على الهواء، وعلى الفور قامت "مايان"، بالرقص على الهواء.

 

مايان السيد: الفن منحنى الثقة وكسر الخوف
وقالت مايان، ان شخصيتها بعد دخول الفن تغيرت كثيرا، معقبة:" بقى عندى ثقة أكسر الخوف جوايا".

ولفتت مايان إلى أنها اعتادت السفر فى رحلات سياحية إلى العديد من البلدان، معقبة:" بطلع مع ناس لا أعرفها".

 

مايان السيد عن شخصيتها في "إلا أنا": أحلى دور عملته في حياتي|فيديو
وعلقت "مايان السيد"، على دورها في مسلسل "إلا أنا"، قائله،: "دوري في مسلسل إلا أنا أحلى دور عملته أو هعمله في حياتي، لأني كنت مهتمة بهذه القضية وبتقديم هذه الشخصية للمشاهدين".

وأضافت،: "اهتميت بتقديم قضية التوحد لكي يحب المشاهدون الأشخاص المصابين بالتوحد ويفهموهم أكثر، ولم يكن لدي معلومات كافية عن التوحد، وحبيت إني أنقل المعلومات للمشاهدين عن التوحد".

 

والدة مايان السيد عن تربية البنات: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو
ووجهت الإعلامية "منى الشاذلي"، سؤالا لوالدة "مايان السيد"، قائلة: "تربية الولاد أصعب ولا البنات يا أستاذة رضوى"، لترد، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وقالت مايان، أنها لديها 3 شقيقات أخريات، معقبة:" آخر أخت أصغر منى بـ 9 سنين ".

 

 

 

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