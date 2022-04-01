الخطيب يحدد 4 حلول لمساعدة كهربا في أزمته مع الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب عن تفاصيل تحركات النادي في قضية عقوبة كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك.



وتابع شبانة: "أكد المصدر أن حكم العقوبة غير نهائي وغير ملزم ومازال هناك درجتين للتقاضي مشيراً إلى أن الحكم صدر ضد كهربا وليس النادي الأهلي .



وأكمل تصريحاته: "أضاف المصدر أنه يوجد بند واضح وصريح في عقد كهربا مع الأهلي بأن يتحمل كهربا أي غرامات او عقوبات نتيجة فسخ تعاقده مع الزمالك.



وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب كلفت أمير توفيق مدير التعاقدات بمتابعة القضية والتأكد من صدور قرارات من عدمه من خلال المحامي السويسري مونتيري.



وأوضح المصدر أن الخطيب يبحث عن مع إدارة التعاقدات طرق سداد الغرامة من خلال خصمها من قيمة عقده مع النادي أو البحث له عن عرض خليجي أو من محبي النادي من خلال حملات إعلانية من أجل الإسراع في حل أزمة اللاعب بسبب الزيادة 5٪ على قيمة العقوبة التي تتزايد مع التأخر في السداد.