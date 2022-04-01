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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين

لوتس إليتري
لوتس إليتري

كشفت شركة  لوتس الإنجليزية عن طراز  Eletre  الكهربائي بالكامل الجديد وهي سيارة تنتمي لفئة SUV الرياضية متعددة الأغراض بقوة 600 حصان.

ووفقا لموقع "توب جير"، المتخصص في السيارات والنقل، تحتوي "لوتس إليتري" على بطارية 800 فولت بسعة تزيد عن 100.0 كيلو وات في الساعة ونطاق يعادل حوالي 315 ميلًا باستخدام دورة EPA.

المفاجأة أن لوتس إليتري التي تم الكشف عنها رسميا ه1ا الأسبوع وتأتي  بقوة 600 حصان، تم الكشف عن سيارة لوتس إليتري بقوة 600 حصان ستكون ببساطة الفئة الأساسية في تشكيلة إليتري التي تنوي العلامة التجارية أن تقدمها، مع طرح مستوى تجهيز بإمكانيات ومجموعة نقل حركة أكثر تقدما تعمل بقوة 900 حصان تصل الأسواق في غضون عامين قادمين، كما ستضيف Eletre بمستوى التجهيز الأعلى في التشكيلة محرك على المحور الخلفي بقوة 300 حصان مما يزيد من قوة التسارع لتقطع مسافة 60 ميلاً في الساعة في أقل من الثلاث ثوانٍ.

لوتس إليتري

تتميز "لوتس إليتري" بتصميمها الثوري الخارج عن المألوف بالنسبة للعلامة التجارية التي اعتادت على تقديم سيارات رياضية ذات بابين فقط خفيفة الوزن ذات أداء رياضي، وهو القالب الذي كسرت عن عمد في منتجها الجديد وهو أول طراز يتم بناؤه بعد استحواذ "جيلي" الصينية عليها، وهي الشركة التي ساعدت في الجزء التقني والهندسي للسيارة قبل خروجها للنور وبالتأكيد لها دور في هذا التغيير الثوري للغة التصميم والخروج عن النمطية المألوفة.

 

بالرغم من بعض التكهنات بأن "لوتس اليتري" ستكون بنفس المكونات الأساسية والتقنيات الموجودة في كلا من سيارات فولفو و بولستار، إلا أن الواقع يؤكد أن "لوتس إليتري" تأتي بإمكانيات رائدة، تفوق في الأداء والإمكانيات كلا من العلامتين التجاريتين المملوكتين للشركة الأم "جيلي".

الشيء الغير متوقع هو أنها تأتي شبيهة بسيارة لامبورجيني أوروس من الجهة الأمامية ومن الجوانب، حتى في الأبعاد هناك تشابه كبير، فهي تأتي بطول  200.9 بوصة و 78.7 بوصة في العرض و 64.2 بوصة في الارتفاع و 118.9 بوصة في قاعدة العجلات.
 

لوتس Eletre لوتس إليتري جيلي فولفو بولستار لامبورجيني لامبورجيني أوروس

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