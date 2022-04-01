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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذروة يوم السبت .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك ارتفاع ملحوظ  في درجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة من 4 لـ 6 درجات على كافة أنحاء الجمهورية وذلك مقارنة بالأمس.
 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية وهذه الكتل شديدة الحرارة، حيث تساعد على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار ومع زيادة سطوع أشعة الشمس سيكون الطقس حار خلال فترة النهار.
 

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة الليل سيكون باردا، حيث يصل الفرق بين العظمى والصغرى لأكثر من 15 درجة مئوية، لافتة إلى أن اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس .
 

واستطردت أن اليوم سيكون هناك أتربة معلقة في الهواء خلال ساعات النهار والذي سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بالإضافة إلى وجود نشاط في حركة الرياح في أقصى غرب البلاد في محافظة السلوم ومطروح وسيكون مثير للرمال والأتربة،مردفة أن ذروة الأرتفاع في درجات الحرارة ستبدأ من الغد .
 

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض انخفاض طفيف يوم الأحد، ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع أجواء حارة أغلب أيام الأسبوع وسيكون هناك نشاط في حركة الرياح خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.
 


 

منار غانم العظمى الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الطقس اخبار توك شو

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