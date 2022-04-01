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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة شلل الأطفال

صحة البحيرة: نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

حملة شلل الأطفال
حملة شلل الأطفال

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لجميع العاملين بمديرية الصحة والمراقبون الصحيون والأطباء والمشرفين وطاقم التمريض، والرائدات الريفيات على الجهد المبذول لانجاح الحملة القومية للتطعيم  ضد شلل الأطفال بالبحيرة وتحقيقهم نسبة تتخطى ال 100% من المستهدف خلال الحمله. 

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حملة شلل الأطفال 

 

وأكد المحافظ أن الفرق الثابته والمتحركة المشاركه فى الحمله قامت على مدار الخمسه أيام الماضيه ببذل قصارى جهدهم لانجاح الحمله وتحقيق المستهدف منها وهو تطعيم مليون و100 ألف طفل، بداية من التمهيد للحملة وعمل الدعاية اللازمة لها وإعداد كشوف باسماء الاطفال من سجل المواليد لجلسة التطعيم قبل بدءها، وإعداد كشوف باسماء المتخلفين عن التطعيم ، والتواصل مع اسرة الطفل وادراجه فى جلسة التطعيم اللاحقة،  واتباع سلسلة من الإجراءات لحفظ الطعوم والأمصال

 كما أشاد اللواء المحافظ بزياده الوعى لدى المواطنين باهميه وضرورة تطعيم أبنائهم  وحمايتهم من الأمراض للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

 

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