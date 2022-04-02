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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهر رمضان

رمضان في البحيرة حاجة تانية.. عادات وتقاليد المواطنين في الشهر الكريم

عادات وتقاليد المواطن
عادات وتقاليد المواطن البحراوي في شهر رمضان

يتميز شهر رمضان الكريم بالعادات والطقوس المختلفة من محافظة لأخرى، وأهمها الأكلات والحلويات، فلكل محافظة مأكولاته الشعبية التقليدية الخاصة به، حيث تختلف تلك العادات  من محافظة إلى أخرى، وتشتهر محافظة البحيرة بالعديد من العادات والتقاليد والأكلات الشعبية التي تميزها عن باقي المحافظات المجاورة في شهر رمضان.

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عادات وتقاليد شهر رمضان في البحيرة 

 

وتجولت كاميرا "صدي البلد"، في شوارع وميادين مدن ومراكز محافظة البحيرة، لرصد أشهر العادات والتقاليد لدى المواطنين، ويوضح أحمد حسين مدرسة تاريخ في مدينة دمنهور، أن يعتبر الحباش من الأكلات الشهيرة المميزة لدى المواطن البحراوي بالأخص مدينة دمنهور، فعندما يذكر كلمة  "حباش" لا يستطيع أحد فهم تلك الكلمة غير المواطن الدمنهوري.

أضاف حسين، أن مدينة دمنهور تتميز بالعديد من العادات والتقاليد والأكلات الشعبية في شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن من أشهر هذه الأكلات الحباش و لا يوجد في المراكز الأخرى، ويعتبر وجبة أساسية مع جميع أنواع الأكل بالأخص وجبة السمك.

وأوضحت أم السيد، ربة منزل من سكان مركز أبو حمص، أن الاحتفالات بشهر رمضان الكريم تختلف في مركز أبو حمص عن باقي المراكز، مشيره إلي أن الأهالي تستقبل أول أيام الشهر الكريم بطهي الوجبات الدسمة والتجمع العائلي التي تتمثل في المبروم و البط و كفتة الأرز، و تناول الحلويات بعد الإفطار.

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وشهدت محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تزينت الشوارع والميادين في كافة مدن ومراكز المحافظة، وقاموا التجار  بوضع الياميش أمام المحلات معلق عليها زينة رمضان في الأسواق .

ورصد كاميرا "صدي البلد" داخل سوق مركز أبو حمص استعداد تام من قبل التجار لإستقبال شهر رمضان المبارك و إقبال كبير  من قبل المواطنين على شراء المواد الغذائية وياميش رمضان في المحلات التجارية.

وقال جلال عرب، تجار ياميش، في سوق مركز أبو حمص، أن الإقبال كبير من قبل المواطنين على شراء ياميش رمضان، مشيراً إلى أن الأسعار لم تشهد ارتفاع كبير  مقارنة بالعام الماضي ، حيث يبدأ  سعر كيلو البلح  ٢٠ حتى ٥٠ جنيه، ، قمر الدين السوري بـ ٣٥ حتى ٤٥ جنية، الزبيب بسعر ٦٥ جنيها للكيلو، ، المشمشية تبدأ من ٦٥ جنية حتى ٨٠ جنية ، و السوداني يبدأ من ٢٥ جنيه حتى ٣٥ جنية، و قمر الدين يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠  جنيه، المشمشية تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٣٥جنيه، القراصيا تتراوح ما بين ٦٠ إلى ١٣٠ جنيه، المكسرات ١٠٠ جنية.

وأوضح أن تختلف إقبال المواطنين علي السلع الغذائية وياميش رمضان وفقاً للإحتياجات كل أسرة وعددها ، مشيرًا إلي أن الإقبال كبير على البلح و المشمشية و جوز الهند و الزبيب، بينما يقل الإقبال علي السوداني و الفستق و البندق وعين الجمل خلال شهر رمضان ويزيد الإقبال مع قدوم عيد الفطر المبارك ، لافتاً : " المواطنين هذا العام تقوم بشراء مستلزمات المنزل فقط ".

وقال حسين علي، مدرس مقيم بمركز أبو حمص، أن شراء ياميش رمضان، جزء لا يتجزأ لدى المواطنين في شهر رمضان، لافتاً إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد لا يمنع المواطنين من النزول إلى الأسواق لشراء احتياجات المنزل في الشهر المبارك.

وجدير بالذكر أن افتتح  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية في ٥ مراكز بالمحافظة، والذي نظمته الوحدة المحلية  بالتعاون مع مديرية التموين  والغرفة التجارية ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ضم المعرض عددا من  الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات مدارس الثانوية الزراعية العسكرية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل  من ٢٥ إلى ٣٠ ٪  وتصل فى بعض المنتجات إلى ٥٠ ٪ ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وعددها ١٨ جناحا تتضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والخضروات والفاكهة والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك .

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