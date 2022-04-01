روسيا: يجب استمرار المحادثات مع أوكرانيا

تعزيز التعاون مع آسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف، إنه من الضروري استمرار المحادثات مع الجانب الأوكراني، مشيرا إلى مساعي روسيا لتعزيز التعاون مع الأسواق الآسيوية.

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “إكسترا نيوز”، قبل قليل..

وفي سياق آخر، أعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أسف بروكسل لقرار موسكو بفرض حظر سفر على عدد من ممثلي قيادة الاتحاد والدول الأعضاء، إلى روسيا.

وقال بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار السلطات الروسية منع عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم مسؤولون من الاتحاد والدول الأعضاء، وكذلك أعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلو البرلمانات الوطنية، من دخول روسيا رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي".