رئيسة البرلمان الأوروبي تزور أوكرانيا

تزور رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتبت ميزولا باللغتين الأوكرانية والإنجليزية - عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة - : "في طريقي إلى كييف".

وفي 15 مارس الماضي وعلى الرغم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام رؤساء وزراء بولندا ماتيوز موراويكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا وجانيز جانشا من سلوفينيا بزيارة كييف لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا مع قيادة البلاد.

