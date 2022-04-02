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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من يتحمل فارق تعجيل صرف زيادة المعاشات في أبريل؟.. القانون يجيب

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

تعجيل زيادة المعاشات في أبريل 2022.. صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2022 - الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا- بتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل الجاري، هذا بالإضافة إلى تعجيل زيادة مرتبات الموظفين.

وفي هذا السياق، نستعرض تفاصيل تعجيل زيادة المعاشات بالقانون والجهة التي ستتحمل فارق هذا التعجيل:

زيادة المعاشات 2022

استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة.

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